Почти 50 человек за день не смогли улететь из ВКО

Всего 2 ноября из региона в Нур-Султан, Алматы и Шымкент вылетели 385 пассажиров со справками ПЦР.

2 ноября 49 человек не пусти на вылет из ВКО, передает zakon.kz.

Как рассказал главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов – 49 авиапассажиров из ВКО были без ПЦР-тестов, поэтому их не допустили на авиарейсы в Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Всего 2 ноября из региона в Нур-Султан, Алматы и Шымкент вылетели 385 пассажиров со справками ПЦР.

33 человека без справок ПЦР хотели вылететь в Нур-Султан из аэропортов Усть-Каменогорска и Семея. Из них у двоих были просроченные справки ПЦР, а у 31 они вовсе отсутствовали.

На авиарейсы в Алматы не пустили без справок ПЦР-теста 11 человек. И из Усть-Каменогорска на авиарейс в Шымкент не пустили без справок ПЦР-теста 5 человек.

Как сообщалось ранее, из ВКО можно вылететь авиарейсами или выехать на ж/д транспорте только при наличии ПЦР-справки с отрицательным результатом.

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