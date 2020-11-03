В КГД просят не поддаваться на предложения мошенников о возврате уплаченных сумм НДС

Мошенники приглашают на фальшивый сайт по якобы возврату средств.

В Комитете государственных доходов МФ РК официально опровергли информацию о подобных выплатах, передает zakon.kz.

Так, в социальных сетях и на видеопорталах распространяется видеозапись под названием "Получить выплaту имеет право каждый гражданин достигший 18 лет".

В частности, в видео рассказывается о том, как вернуть выплаченные суммы НДС за несколько лет.

Мошенники приглашают на фальшивый сайт по якобы возврату средств. То есть, будущие жертвы попадают на сайт ЕКЦ ВНДС (Единый Компенсационный Центр Возврата Невыплаченных Денежных Средств). В ходе инструкции к вымышленному возврату автор просит указать зрителя свои данные, номер банковской карты, а также CVV/CVC код, через который псевдоюристы могут завладеть вашими средствами, списывая их с банковской карты.

Как отметили в КГД, видеозапись или сам фальшивый сайт могут содержать положительные отзывы, что также не соответствует действительности.

Напомним, в начале текущего года в Казахстане уже был выявлен фишинговый интернет-ресурс, созданный мошенниками под Новый год и получивший распространение в YouTube.

Тогда в результате анализа Службой KZ-CERT был выявлен инцидент информационной безопасности, классифицированный как "Фишинг в сегменте Интернет/Мошенничество", где осуществлялся сбор персональных данных и данных банковских карт пользователей. Автор видео, также сообщал о том, что согласно новому законопроекту осуществляется возврат НДС от всех совершенных покупок. И якобы для этих целей создан "Единый Компенсационный Центр "Возврата Невыплаченных Денежных Средств" или ЕКЦ ВНДС.

"Призываем всех казахстанцев быть бдительными и не доверять информации сомнительного происхождения из фейковых источников", - сказали комитете госдоходов.

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