Появилось захватывающее видео с жетона полицейского Нур-Султана

Сотрудники первыми прибыли на место пожара и спасли троих людей.

30 октября в центре Нур-Султана произошел крупный пожар - горел двухэтажный дом и пристройка. Сегодня, 3 ноября, стали известные некоторые подробности этого ЧП, передает zakon.kz.

По данным МЧС, 30 октября в 11:40 часов на пульт "101" поступило сообщение о том, что по улице Темирказык горит крыша в двухэтажном коттедже и пристроенного к нему временного строения. Пожар локализовали в 12.10 часов, ликвидировали в 13.24 часов. Предварительная площадь пожара составила 150 кв.м.​

Клубы дыма от пожара были видны практически со всех концов столицы.

Как оказалось, в горящих строениях были три человека, которых вывели полицейские.

Сотрудники специального батальона Департамента полиции, которые рядом несли службу, первыми заметили дым со стороны частного сектора. Оперативно прибыв на место пожара, полицейские увидели, как занялась огнем кровля двухэтажного коттеджа. Быстро оценив ситуацию, командир спецбатальона подполковник полиции Ержан Адильбеков организовал спасательную операцию. Капитан Ғабидолла Қайржан, лейтенанты Әділхан Диюс и Мейрамбек Ақан, поднявшись на второй этаж, вывели из горящего здания пожилую женщину. За короткое время огонь перекинулся на пристроенное к нему временное строение. Войдя в дом, полицейские увидели ребенка и женщину, которые спали, не подозревая о происходящем. Их разбудили и вывели из заполненного дымом дома, - рассказали в пресс-службе столичного ДП.

Эвакуировав людей, стражи порядка вынесли газовый баллон из горящего дома и убрали припаркованные рядом автомобили.

Своевременные действия полицейских предотвратили взрыв газового баллона, что могло привести к разрушениям и жертвам. Благодаря слаженным действиям полицейских и сотрудников ЧС удалось избежать трагедии, - отметили в ДП.

Видео спасательной операции попало на жетон сотрудника полиции.

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