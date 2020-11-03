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В Алматинский военный госпиталь поступило новое оборудование

Новая аппаратура расширит спектр оказания медицинской помощи.

Фото : Пресс-служба Алматинского гарнизона3 ноября 2020, 12:32

В Военном клиническом госпитале Алматы идет установка и тестирование вновь поступившего медицинского оборудования, передает zakon.kz.

Новая аппаратура расширит спектр оказания медицинской помощи, позволит автоматизировать работу лаборатории, освоить новые методы и виды операций.

Лечебное учреждение получило многофункциональные аппараты искусственной вентиляции легких экспертного класса Aeomed VG70, ультразвуковую диагностическую систему Lodgiq S8.

Благодаря применению электрокардиографа нового поколения BTL-08, велоэргометра с модулем мониторинга артериального давления, специальной беговой дорожки (тредмил-тест), значительно расширятся возможности диагностики сердечно-сосудистой системы.

Для проведения хронического гемодиализа в госпиталь поступили аппараты Dialog+ немецкой фирмы Bbraun (Германия), для плазмафереза – Haemonetics PCS2 (США). Военные медики также получили размораживатель плазмы «Лидмелт», операционный микроскоп «OPMI Movena» (Германия), обеспечивающий высокое качество оптического изображения.

Отделение экстракорпоральной детоксикации и гемодиализа Военного клинического госпиталя Министерства обороны – единственное среди медучреждений силовых ведомств.

Напомним, что во время пика заболеваемости COVID-19 в военном госпитале прошли лечение около 800 жителей Алматы. Из них 40% поступили с тяжелым течением заболевания. Поэтому поступление современного оборудования значительно повысит его возможности в лечении экстренных больных.


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