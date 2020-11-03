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Туркменистан планирует внести в наследие ЮНЕСКО алабаев и ахалтекинцев

Алабай в республике признан национальным достоянием.

Фото : centralasia.media3 ноября 2020, 13:13

Туркменистан предлагает внести в список ЮНЕСКО разведение ахалтекинцев и алабаев, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Рамблер, этот вопрос был рассмотрен на встрече Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

Туркменистан предлагает внести искусство сейисования (сейис в туркменскм языке – это тренер, конюх, который не только ухаживает за лошадьми, но и готовит их к скачкам) ахалтекинцев и национальные традиции разведения алабаев в перечень объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Ахалтекинская лошадь, или ахалтекинец - верховая порода лошадей, выведенная на территории Туркменистана предположительно около 5000 лет назад.

Алабай в республике признан национальным достоянием. Этой породе собак посвящают стихи. А президент Гурбангулы Бердымухамедов написал книгу "Туркменский алабай".


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