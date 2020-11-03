Выявлены причины затрудненного движения троллейбусов в Алматы 

Был допущен ряд нарушений

В Алматы выявили нарушения в работах по ремонту троллейбусных линий, сообщает zakon.kz.

Общая протяженность электрического кабеля модернизируемых линий составляет 128 км.

По результатам проверки выяснилось, что подрядная организация ТОО "EC ENERGY Qazaqstan" в ходе работ допустила ряд нарушений. В частности - отклонение от проекта, переходы улиц осуществлены открытым способом, нарушена технология обратной засыпки траншей, что привело к просадкам, отсутствовали жесткие ограждения вдоль всей протяженности трассы, не соблюдалась техника безопасности при производстве работ, - сообщили ГАСК Алматы.

Все это повлекло затруднение движения автотранспорта на улицах города, жалобы горожан на ход проводимых работ и угрозу безопасности и комфорту населения.

В отношении подрядной организации приняты меры по ст. 312 ч.1, 309 КоАП РК (Выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и государственных нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за исключением требований, установленных техническими регламентами).

При повторном выявлении нарушений к подрядчикам будут предприняты самые жесткие меры, вплоть до лишения лицензий, - напомнили в ведомстве.

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