Сагинтаев рассказал о проблемных участках Медеуского района

В мкр. "Думан" начат капитальный ремонт 3,7 км дорог.

Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил проблемные участки Медеуского района, жители которых не раз обращались за помощью, сообщает zakon.kz.

Так, в мкр. "Думан" завершается работа по строительству 18,5 км сетей водоснабжения и 26 км водоотведения. Начат капитальный ремонт 3,7 км дорог на 6 улицах, где пролегают маршруты общественного транспорта, – Хан Тенгри, Казыгурт, Каркаралы, Акмешит, Бурабай, Болашак.

Как сообщил в своем аккаунте в Instagram аким города Б. Сагинтаев, эту работу планируется завершить в ноябре.

В следующем году займемся ремонтом дорог на оставшихся 53 улицах. Кроме того, поручил в ускоренном темпе восстановить дорожное покрытие в мкр. "Музтау", разрытое в связи с прокладкой инженерных сетей. Дорога протяженностью 4,6 км ведет в ущелье Бутаковка и входит в число туристических маршрутов, — написал Сагинтаев.

Решение еще одной проблемы позволило обезопасить жителей массива в так называемом "Компоте", где из-за дождей возникали оползневые явления. В зоне риска по ул. Коккинаки находилось 42 дома. Здесь до конца текущего года планируется завершить укрепление склонов общей протяженностью 350 м. Завершено укрепление склона и устройство арычной системы по ул. Алмалыкской, где также в зоне риска находилось 60 домов.

Напомним, ранее жители предгорий, обеспокоенные угрозой оползневых явлений, обратились за помощью к акиму Алматы Сагинтаеву. По его поручению были выделены средства и начато возведение габионных конструкций, позволивших укрепить склоны. Кроме того, для отвода дождевых вод прокладываются арыки.

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