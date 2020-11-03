В Нур-Султане чиновника наказали за недействительный документ про отлов животных

Чиновнику сделали выговор.

В акимате Нур-Султана сообщили, что чиновника наказали за "недействительный документ" про отлов бродячих животных , передает zakon.kz.

Накануне на сайте "Открытые НПА" был опубликован проект правил отлова и уничтожения бродячих животных. В нем говорилось, что невостребованных бродячих животных будут умерщвлять по истечении 14 суток.

Эту информацию сегодня, 3 ноября, опровергли в акимате Нур-Султана. Там отметили, что документ опубликовали по ошибке.

Сообщаем, что документ, который был опубликован на портале "Открытые НПА", где говорилось об ужесточении отлова, является недействительным. Вопрос ужесточения правил содержания и отлова безнадзорных животных акиматом города не рассматривается. По итогам принятия закона "Об ответственном отношении с животными, в его реализацию будут приняты правовые акты с учетом мнения представителей зоозащитных организаций, - говорится в сообщении.

За эту ошибку сделали выговор руководителю управления контроля и качества городской среды Нур-Султана Даулету Доскулову.

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