ДТП с неуправляемым грузовиком в Алматы. Фото и видео последствий

В ДТП пострадали трое.

Корреспондент zakon.kz снял последствия жесткого ДТП с неуправляемым грузовиком Shacman в Алматы.

ДТП произошло сегодня, 3 ноября. Груженый Shacman врезался в Nissan Maxima, снес автобусную остановку и трансформатор, а затем приземлился во дворе жилого дома. Сообщается, что водитель грузовика выпрыгнул из салона и спас себе жизнь - кабина была сильно повреждена.

В ДТП пострадали трое - водители Nissan и Shacman, а также женщина, стоявшая на остановке.

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