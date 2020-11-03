В Атырау выявили нарушения в работе магазинов и кафе

По области работают 110 мобильных групп.

В Атырау мобильные группы выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в выходные дни, передает zakon.kz.

По информации службы коммуникаций Атырауской области, с пятницы по воскресенье мобильные группы выявили ряд нарушений касательно соблюдения санитарных требований и карантинных ограничений среди физических лиц в торговых точках и местах общепита.

По словам проверяющих, были выявлены граждане, которые проводили свадьбы и юбилеи в ресторанах "Акжол", "Castle" "Sultan Hall". А в ТЦ "Мурагер" посетители были без масок и на входе никто не измерял температуру. Вместе с этим, в суши-баре "Фудзи" по улице Сатпаева сотрудники работали без масок и перчаток. Бар "Бармаглот" с более чем 30 посетителями был открыт после 22:00, и магазин "Гульдияс" в поселке Жумыскер , который работал до 23:00 грубо нарушили режим карантина.

Отметим, что рейдовые мероприятия в Атырау проводятся ежедневно. По области работают 110 мобильных групп.

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