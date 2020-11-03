Казахстанка о теракте в Вене: Прятались в подвале два часа

Многие не понимали, что происходит, а другие узнавали о ситуации из социальных сетей.

2 ноября группа неизвестных лиц устроила серию нападений со стрельбой в столице Австрии Вене. Силовики ликвидировали одного боевика, остальные в розыске. Казахстанка Асель Тохтарова, живущая в Вене, рассказала о произошедшем, передает zakon.kz.

Асель гуляла с мужем в близ эпицентра событий, непосредственно рядом с местами атаки террористов.

Выстрелов мы не слышали. Мы направлялись к друзьям, которые позвонили и сказали, что их закрыли в ресторане, и что нам срочно необходимо куда-то зайти и оставаться там, - рассказала она.

Супруги зашли в ресторан, выходить можно было на свой страх и риск. Настроение внутри, признается она, было подавленное. Многие не понимали, что происходит, а другие узнавали о ситуации из социальных сетей.

Позже всем сказали спуститься в винный подвал, где мы прождали пару часов до того, как пришла полиция и разрешила идти домой, - поделилась Асель.

Из-за произошедшего вход в центр города, где работает Асель, пока остается закрытым.

Не могу рассказать, как обстоят дела на улицах, так как нам советуют оставаться дома. Полиция работает в усиленном режиме с момента теракта. Через полчаса ожидается выступление канцлера Себастьяна Курца. Ожидается, что он сообщит дополнительную информацию, - рассказала она.

О терактах во Франции, продолжила собеседница, в Вене все слышали. Однако в столице Австрии такого не было очень давно и все чувствовали себя в безопасности. Из-за этого, жители немного шокированы, однако в стране "никто не позволит расшатать уклад и устои".

После атаки я сразу написала родителям и сообщила, что у нас все хорошо. Хотя из-за разницы во времени, они прочитали сообщение только утром, - сказала Асель Тохтарова.

Сегодня утром Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что, по предварительной информации, казахстанцев среди пострадавших и погибших в результате атак нет.

Власти Австрии назвали произошедшее терактом. По словам министра внутренних дел страны Карла Нехаммера, ликвидированный стрелок симпатизировал "Исламскому государству"*. Погибли четверо человек.

Горожан попросили временно не покидать дома. Были отменены заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах. Главы государств выразили соболезнования Австрии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее "отвратительным терактом".

Солидарен с австрийским народом и его правительством. Следует объединить усилия международного сообщества в эффективной борьбе против терроризма - идеологии и практики человеконенавистничества, - написал Токаев в Twitter.

Также выразил свою позицию и Эммануэль Макрон. Ранее Франция пережила серию атак.

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