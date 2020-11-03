Более 21 тыс. техсредств реабилитации выдано через Портал социальных услуг

Консультации по пользованию порталом можно получить в колл-центре по номеру 1411.

С момента запуска Портала социальных услуг (далее – портал) в начале т.г. через него выдано 21,3 тыс. технических средств реабилитации (далее – ТСР) для лиц с инвалидностью.

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств реабилитации. Заказ гарантированного вида помощи осуществляется посредством электронной цифровой подписи. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

В данное время на портале доступны 24 из 55 видов ТСР, не требующих индивидуального подбора. Остальные виды ТСР, требующие индивидуального подбора, будут переведены на портал в 2021 году.

В октябре в пилотном режиме запущен функционал по заказу через портал услуг индивидуальных помощников и специалистов жестового языка, а также по выбору организации для осуществления санаторно-курортного лечения. По состоянию на 2 ноября т.г. осуществлено 47 заказов на услуги индивидуального помощника, 44 – услуги специалиста жестового языка и 15 заказов по санаторно-курортному лечению.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

pixabay.com



Напомним, что электронный ресурс разработан для лиц с инвалидностью, с целью обеспечить получателей необходимыми услугами и ТСР напрямую от поставщика.

На данный момент на портале зарегистрированы 772 поставщика, 25 из них предоставляют ТСР, 747 будут оказывать специальные социальные услуги. Министерством ведется активная работа по увеличению количества поставщиков.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Консультации по пользованию порталом можно получить в колл-центре по номеру 1411.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!