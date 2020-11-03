Дорожная карта занятости: история участника из Актюбинской области

Дорожная карта занятости стала одной из главных антикризисных мер государства в период пандемии.

Дорожная карта занятости с начала года позволила обеспечить работой 207 тысяч казахстанцев. Для каждого из них поддержка со стороны государства в виде трудоустройства стала ощутимой и своевременной.

Своим опытом с zakon.kz поделился житель села Т. Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области Бактыкерей Молдыбатыров.

Бактыкерей Молдыбатыров – участник Дорожной карты занятости. Мужчина почти всю свою жизнь управлял тепловозом, но последние несколько лет находился без работы – вел домашнее хозяйство. Однако, по словам сельчанина, привыкшего трудиться без устали, сидеть сложа руки он больше не мог, и решил обратиться за помощью в районный центр занятости населения.

Я зарегистрировался в районном центре занятости, как безработный. Этим летом мне позвонили и сообщили, что в рамках Дорожной карты занятости в нашем селе создаются рабочие места по ремонту дорог. Я с радостью согласился, - рассказывает Бактыкерей ага.

Вместе с другими участниками Дорожной карты занятости он был задействован в текущем ремонте дорог в селе Т.Жургенова. Его, как самого старшего и ответственного, назначили бригадиром.

«Всего наша бригада отремонтировала дороги на 5 улицах, отработали мы хорошо, слаженно. В основном все ребята молодые, но мы очень сдружились за 1,5 месяца работы. Для всех нас участие в Дорожной карте занятости, особенно в такое непростое время, стало большой поддержкой. На свою зарплату, я, к примеру, смог закупить корм скоту на зиму. Это было очень своевременно», - отмечает житель села.

По словам мужчины, он хотел бы поучаствовать в Дорожной карте занятости и в следующем сезоне, тем более, что работа его бригады пришлась подрядчику по душе.

К счастью, здоровье пока позволяет. Да и деньги лишними не бывают. Зарплата в 85 тысяч для сельчан приличная, - говорит Бактыкерей ага.

Больше всего он рад тому, что в его родном селе отремонтировали дороги, и он к этому оказался причастен. Говорит, что дома им все гордятся.

Отметим, что в 2020 году в рамках Дорожной карты занятости на реализацию 303 инфраструктурных проектов в Актюбинской области предусмотрено более 45 млрд тенге. На сегодняшний день на проекты Дорожной карты занятости трудоустроены 11 тысяч человек, из них более половины по направлениям центров занятости населения.

Дорожная карта занятости стала одной из главных антикризисных мер государства в период пандемии. В рамках Дорожной карты занятости были созданы новые рабочие места в проектах по модернизации и строительству объектов инфраструктуры, ЖКХ и благоустройству населенных пунктов. Всего в 2020 году в рамках Дорожной карты занятости в республике реализуется 6,7 тыс. таких проектов.

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