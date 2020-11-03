"Кәсіпкер ана": как женщинам начать свой бизнес

Мы прививаем предпринимательское мышление женщинам - отметила основатель проекта.

Истоки успешных компаний чаще всего начинаются с овладения их основателями профессии. Чтобы состоятся как предприниматель необходимо особое мышление, которое формируется с опытом ведения бизнеса, сообщает zakon.kz.

Как отмечает официальный сайт акимата столицы, социальный проект "Кәсіпкер ана" в Нур-Султане помогает женщинам из числа социально уязвимых слоев населения овладеть мастерством и навыками по разным специальностям, чтобы начать работать на дому и развить свое дело.

Мы прививаем предпринимательское мышление женщинам. Наша идея в том, чтобы сначала привить им мастерство определенной профессии, благодаря которому они в дальнейшем могут стать предпринимателями. Но, чтобы стать ИП, им нужно сначала стать самозанятыми, научиться зарабатывать свои первые деньги благодаря своему труду, – отметила основатель проекта "Кәсіпкер ана" Айнур Амирхан.

Сегодня азам предпринимательства жительниц столицы обучают по таким направлениям, как IT-программирование, продвижение социальных сетей, фото и видеография, кулинария, рукоделие, графический дизайнер, копирайтер, специалист по SMM, коуч-психолог, швея, массажист, няня по методике Монтессори и другим. Всего около 20 направлений. При этом организаторы отслеживают актуальные на рынке труда профессии и добавляют их в перечень программ.

"Я отучилась в 2019 году на татуаж. Сейчас работаю, зарабатываю деньги и обучаю людей. Также получила грант в размере 555 тыс. тенге", – говорит одна из участниц проекта Гульнар Есенова.

Я по категории мать-одиночка обучалась год назад, здесь получила хорошую базу, в последующем просто повышала свою квалификацию и сейчас уже сама преподаю в этом центре. Это хорошая возможность получить рабочую профессию и в дальнейшем уже ни от кого не зависеть и работать, – говорит мастер по маникюру Альбина Досымова.

Помимо обучения навыкам новой профессии, участников учат правильно себя оценивать как специалиста. Также с ними работают психологи.

Мы понимаем, что женщинам, особенно из тех категорий, с которыми мы работаем, нужна психологическая поддержка. Поэтому у нас на постоянной основе есть психологи, которые проводят коуч-сессии, тренинги. То есть эти специалисты, во-первых, помогают психологически их подготовить к дальнейшей предпринимательской деятельности. Во-вторых, зарядить женщин на то, чтобы они с большим удовольствием занимались своим делом, потому что клиенты идут на людей в первую очередь, – рассказала Айнур Амирхан.

После прохождения курсов участники обучения получают сертификаты и могут начать свое дело.

Организаторы также планируют создать сообщество женщин "Кәсіпкер ана", в рамках которого участницы будут обмениваться опытом и мотивировать друг друга на новые результаты.

Заявки на обучение в проекте можно подать через Telegram-бот @Kasipkerana_bot. Отслеживать все новости программы можно и в аккаунте "Инстаграма" @kasipker_ana.

Напомним, презентация социального проекта "Кәсіпкер ана" прошла в сентябре прошлого года. Его задача – помочь начать свое дело многодетным женщинам, матерям-одиночкам, малообеспеченным, а также мамам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями.

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