Туман накроет несколько областей Казахстана 

Вероятность шторма 90-95 %.

4-5 ноября в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 70-75 %.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер днем северо-западный, западный местами 15-20 м/с. В Нур-Султане ночью и утром ожидается туман. Вероятность штормового предупреждения 90-95 %. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. Ветер западный днем порывы 15 м/с. Вероятность штормового предупреждения 85-90 %.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман. Днем 4, сутки 5 ноября ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем 4, сутки 5 ноября ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Костанайской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95% .

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