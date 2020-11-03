Надо было охранять, а они воровали - раскрыта кража на 40 млн тенге
Железнодорожные охранники украли 32 тонны алюминия.
Транспортные полицейские раскрыли кражу более 32 000 кг алюминия, на сумму более 40 млн тенге, передает zakon.kz.
Летом текущего года в Департамент полиции на транспорте поступило заявление от представителя одного из казахстанских предприятий о краже более 32 000 кг груза "алюминий" с подвижного состава, - отметил начальник Департамента Онал Бекиев.
По его словам, 26 октября во время оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили и задержали пятерых жителей Павлодара за кражу в крупном размере. Четверо из подозреваемых оказались работниками железнодорожной охраны, один скупщик груза.
Сумма ущерба составила более 40 миллионов тенге, - сказал Бекиев.
Задержанные дали признательные показания. Трое водворены в изолятор временного содержания, двоим избрана мера пресечения "подписка о невыезде".
Вещественные доказательства изъяты.
В настоящее время проводится досудебное расследование по п.2 и 3 ч.3 ст.188 УК РК (Кража, совершенная неоднократно; с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство).
C начала текущего года в Департаменте полиции на транспорте зарегистрировано около 350 краж чужого имущества, в том числе 21 краж груза с подвижного состава. Общая раскрываемость составляет более 80%.
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