Надо было охранять, а они воровали - раскрыта кража на 40 млн тенге

Железнодорожные охранники украли 32 тонны алюминия.

Транспортные полицейские раскрыли кражу более 32​ 000 кг алюминия, на сумму более 40 млн тенге, передает zakon.kz.

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Летом текущего года в Департамент полиции на транспорте поступило заявление от представителя одного из казахстанских предприятий о краже более 32​ 000 кг груза "алюминий" с подвижного состава, - отметил начальник Департамента Онал Бекиев.

По его словам, 26 октября во время оперативно-розыскных мероприятий​ транспортные полицейские установили и задержали пятерых жителей Павлодара за кражу в крупном размере. Четверо из подозреваемых оказались работниками железнодорожной охраны, один скупщик груза.

Сумма ущерба составила более 40 миллионов тенге, - сказал Бекиев.

Задержанные дали признательные показания. Трое водворены в изолятор временного содержания, двоим избрана мера пресечения "подписка о невыезде".

Вещественные доказательства изъяты.

В настоящее время проводится досудебное расследование по п.2 и 3 ч.3 ст.188 УК РК (Кража, совершенная неоднократно; с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство).

​C начала текущего года​ в Департаменте полиции на транспорте зарегистрировано около 350 краж чужого имущества, в том числе 21 краж груза с подвижного состава. Общая раскрываемость составляет более 80%.

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