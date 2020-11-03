Сервисный центр по делам обороны открылся в Акмолинской области

Для удобства граждан центр расположен на первом этаже здания.

С участием акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, руководителя Антикоррупционной службы региона Мурата Тюлеубаева и руководителя территориального Департамента по делам обороны Руслана Касымова состоялось открытие Сервисного центра "Қарулы күштер – Адалдық алаңы", сообщает управление внутренней политики.

По информации областной антикоррупционной службы, работа Сервисного центра местного органа военного управления ориентирована на доступность, оперативность и удобство при оказании гражданам консультационной помощи по вопросам воинского учета и безопасности.

Для повышения доверия населения к государственному аппарату в настоящее время всеми акиматами городов и районов области обеспечивается предоставление услуг гражданам в безбарьерных пространствах по принципу "единого окна" с применением цифровых технологий. Свою готовность к установлению более открытого диалога с обществом выразил и областной департамент по делам обороны, чему сегодня мы стали свидетелями, - отметил в ходе мероприятия руководитель региона Ермек Маржикпаев.

Для удобства граждан Сервисный центр расположен на первом этаже здания, также здесь предусмотрены удобное место для ожидания, диспенсер для воды, информационные стенды.

Вопросу доступности, открытости, клиентоориентированности и подоотчетности работы госорганов главой государства уделяется особое внимание. В данном контексте, нами активно реализуется практика перехода госорганов на "сервисный" формат работы, что позволит обеспечить оперативное предоставление гражданам госуслуг и консультаций по различным вопросам в одном месте, а также сократить коррупционные риски в работе госорганов, – сказал Мурат Тюлеубаев.

В завершение руководство антикоррупционной службы области и департамента по делам обороны региона подписали План совместных мероприятий по формированию антикоррупционной культуры в вооруженных силах.

Отметим, на сегодня в рамках реализации концепции "Слышащего государства" в акиматах всех 19 районов и городов области и селе Красный Яр действует "сервисная" модель работы. В госучреждениях и организациях открыты 67 кабинетов формата Ореn space и front office.

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