Внедорожник опрокинул микроавтобус в Алматы

Водителя и пассажира микроавтобуса госпитализировали.

ДТП произошло в Алматы на пересечении улиц Шемякина и Ижевская, сообщает корреспондент zakon.kz.

Микроавтобус Nissan двигался по Шемякина в южном направлении. Столкновение произошло, когда он начал поворачивать на улицу Ижевскую.

Внедорожник Mitsubishi Montero двигался по улице Шемякина в северном направлении и протаранил микроавтобус во время поворота.

От удара Nissan отбросило в сторону, и он перевернулся.

Водителя и пассажира Nissan госпитализировали.

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