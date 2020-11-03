Внедорожник опрокинул микроавтобус в Алматы
Водителя и пассажира микроавтобуса госпитализировали.
Фото : zakon.kz3 ноября 2020, 18:36
ДТП произошло в Алматы на пересечении улиц Шемякина и Ижевская, сообщает корреспондент zakon.kz.
Микроавтобус Nissan двигался по Шемякина в южном направлении. Столкновение произошло, когда он начал поворачивать на улицу Ижевскую.
Внедорожник Mitsubishi Montero двигался по улице Шемякина в северном направлении и протаранил микроавтобус во время поворота.
От удара Nissan отбросило в сторону, и он перевернулся.
Водителя и пассажира Nissan госпитализировали.
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