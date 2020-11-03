Для въезда в Карагандинскую область надо зарегистрироваться на сайте
Постановление вступает в силу со дня подписания.
Главный государственный врач Карагандинской области внес изменения в постановление об установке санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах, сообщает zakon.kz.
Так в случае въезда/выезда с/на территорию Карагандинской области через санитарные посты теперь необходимо пройти регистрацию на сайте propusk.kz.
Исключен пункт о недопущении пересечения санитарных постов (въезда/выезда) лицами, не имеющими отрицательный результат исследования на коронавирусную инфекцию с 00:00 4 ноября 2020 года;
Постановление вступает в силу со дня подписания.
Напомним, что с 4 ноября в Карагандинской области для стабилизации эпидемиологической обстановки по КВИ начнут работу три санитарных поста.
Подробнее с новым постановлением можно ознакомиться здесь.
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