Для въезда в Карагандинскую область надо зарегистрироваться на сайте

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный врач Карагандинской области внес изменения в постановление об установке санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах, сообщает zakon.kz.

Так в случае въезда/выезда с/на территорию Карагандинской области через санитарные посты теперь необходимо пройти регистрацию на сайте propusk.kz.

Исключен пункт о недопущении пересечения санитарных постов (въезда/выезда) лицами, не имеющими отрицательный результат исследования на коронавирусную инфекцию с 00:00 4 ноября 2020 года;

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Напомним, что с 4 ноября в Карагандинской области для стабилизации эпидемиологической обстановки по КВИ начнут работу три санитарных поста.

Подробнее с новым постановлением можно ознакомиться здесь.

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