Вокруг Петропавловска установят блокпосты
Также их установят в населенных пунктах региона, где ежедневный прирост составит более 10 случаев.
Вокруг Петропавловска установят блокпосты, сообщает zakon.kz.
Об этом говорится на сайте премьер-министра.
Как уже говорилось, для стабилизации эпидситуации с 9 ноября в Северо-Казахстанской области введут ряд ограничительных мер.
В их числе будет введен карантин в городе Петропавловск с установлением блокпостов по периметру города.
В постановлении говорится, что будут установлены санитарные блокпосты в населенных пунктах обалсти, где ежедневный прирост составит более 10 случаев;
Будут сокращены железнодорожные перевозки по направлению Петропавловск – Алматы с 7 до 3 раз в неделю;
Вводится запрет на остановку внутри области пассажирских железнодорожных составов;
Для пассажиров авиасообщений, направляющихся из Петропавловска обязательно наличие ПЦР справок с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи);
Приостанавливается деятельность религиозных объектов, театров, кинотеатров, объектов культуры.
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