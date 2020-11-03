Также их установят в населенных пунктах региона, где ежедневный прирост составит более 10 случаев.

Вокруг Петропавловска установят блокпосты, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится на сайте премьер-министра.

Как уже говорилось, для стабилизации эпидситуации с 9 ноября в Северо-Казахстанской области введут ряд ограничительных мер.

В их числе будет введен карантин в городе Петропавловск с установлением блокпостов по периметру города.

В постановлении говорится, что будут установлены санитарные блокпосты в населенных пунктах обалсти, где ежедневный прирост составит более 10 случаев;

Будут сокращены железнодорожные перевозки по направлению Петропавловск – Алматы с 7 до 3 раз в неделю;

Вводится запрет на остановку внутри области пассажирских железнодорожных составов;

Для пассажиров авиасообщений, направляющихся из Петропавловска обязательно наличие ПЦР справок с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи);

Приостанавливается деятельность религиозных объектов, театров, кинотеатров, объектов культуры.

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