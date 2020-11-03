Президент Франции Макрон пытается усидеть на двух стульях - эксперт

Одновременно угождать антимусульмански настроенным французским правым и пытаться сохранить хорошие отношения с мусульманами – довольно странно и неубедительно.

В последнее время в мусульманском мире проходят массовые антифранцузские демонстрации, связанные с реакцией президента Франции Эммануэля Макрона на жестокое убийство учителя истории в Париже молодым беженцем чеченского происхождения за демонстрацию карикатур на Пророка Мухаммада. Французский лидер назвал это терактом и заявил, что народ Франции продолжит защищать свободу слова и не откажется от оскорбляющих мусульман карикатур. Журналист zakon.kz попросил прокомментировать эти события доктора исторических наук, профессора КазНПУ им. Абая Асылбека Избаирова.

- Асылбек Каримович, в связи с известными событиями французский лидер Эммануэль Макрон стал главным объектом нападок со стороны мусульманского мира. Его реакция на смерть учителя вызвала осуждающие заявления ряда политиков, жесткую критику, его в соцсетях изображают в виде дьявола и так далее. Что происходит на самом деле?

- События, связанные с Францией, имеют как внешние, так и внутренние сопутствующие факторы. Но сначала хотел бы сказать, что мы, казахстанцы, как и любое здоровое общество, конечно же, отвергаем и осуждаем любое насилие, убийство, терроризм. Оправдывать это мы не можем именно с точки зрения религии, ибо сам Пророк (ﷺ) показывал пример милосердия, терпимости и великодушия к тем, кто его оскорблял, унижал и в этом отношении он являет собой лучший пример для мусульман.

Вместе с тем, нам понятна эмоциональная реакция людей, когда кто-то оскорбляет наши непреходящие ценности. Только недавно вышел скандальный фильм "Борат-2", и, не смотря на то, что он вовсе не про Казахстан, а про консервативные круги в США, использование нашего знамени, названия нашей страны в таком неуважительном контексте вызвало крайне негативные эмоции у тысяч наших соотечественников. И это понятно, ведь подобные провокации, когда кто-то намеренно оскорбляет святые, сакральные вещи, вызывают гнев и осуждение.

- А если говорить о внешних геополитических факторах?

- Если говорить о внешних геополитических факторах, то хочется подчеркнуть, что произошедшее имеет место на фоне усилившейся антиисламской риторики властей Франции, на фоне обмена резкостями между Парижем и Анкарой из-за Карабаха и спора о разработке газа в Средиземноморье, ситуации, когда другие внешние игроки заняты внутренними процессами. Так, в США разогреваются предстоящие президентские выборы, участились подковерные игры во властном олимпе Великобритании.

Определенный политический истеблишмент во Франции, используя технологии информационных войн, пытается заявить о себе и начинает перемещать акценты в своей политике на религиозную почву, в особенности можно привести факты риторики и поддержки проармянской позиции по Нагорно-Карабахскому конфликту, карикатуры на нашего Пророка.

Данное обстоятельство вкупе с внутренним фактором наводит на мысль, что уж в очень "удобное" время это произошло. Для Макрона определенная заявленная "жесткость" в отношении эмигрантов и мусульман – это попытка завоевать голоса правых французских избирателей, использовать повестку дня лепеновской партии.

Так, на прошлых выборах на пост президента Франции второе место во втором туре заняла Лидер политической партии "Национальный фронт" ("Национальное объединение") и дочь французского политика-националиста Жана-Мари Ле Пена, что говорит об определенном росте консервативных настроений и политического кризиса во французском обществе, а также о росте религиозной нетерпимости, что чревато большими последствиями для Пятой республики.

Кроме того, такие "исламские теракты" очень удобный повод для того, чтобы перенести внимание общественности с борьбы с пандемией или с ее социальными последствиями. Никого нельзя бездоказательно обвинять в том, что все специально подстроено, но определенная доля предвзятости в восприятии произошедшего властями этой страны очевидна. Но все имеет последствия и сегодня во многих исламских странах идет бойкот французских товаров.

- Какова обратная сторона этой медали?

- Чтобы непредвзято судить об обратной темной стороне событий, связанных с преступлением под Парижем, очень мало деталей, доступных обществу. Среди европейских чеченцев, добровольно или вынужденно покинувших свою родину, есть устойчивая версия о том, что убийство французского учителя и последующая смерть подозреваемого есть операция спецслужб, имеющая целью скомпрометировать их в Европе, чтобы им больше не давали политическое убежище.

Сказать, что такая версия вообще не имеет оснований нельзя, ибо мы видим, что в Европе на выходцев из Чечни довольно часто совершаются покушения. Известно, что многие так называемые "борцы за свободу" как раз и нашли свое прибежище во Франции, получив там статус беженцев и даже гражданство. Не исключением стали и многие выходцы с Северного Кавказа.

- Убийца учителя под Парижем представляется однозначно как религиозный фанатик..

Да, но он мог быть просто психически больным человеком. Мы имеем свидетельства нападений, совершаемых немусульманами в той же Франции 29 октября 2020 года в Авиньоне, или в Новой Зеландии, или в США, но там обычно говорится, что преступник страдал каким-нибудь заболеванием. А если он признан здоровым, то никто не обвиняет в его поступке христианство, не призывает пересмотреть его доктрину, даже если сам убийца открыто провозглашает себя "крестоносцем", как убийца 51 человека в Новой Зеландии Брентон Таррант или еще более кровавый преступник из Норвегии Андерс Брейвик, убивший 77 человек в Норвегии.

Сейчас же мы видим, что французские чиновники позволяют говорить об "исламофашизме", а также проецируют провокационные карикатуры на Пророка Мухаммада на государственные здания. И когда в ответ на такие вещи исламский мир провозглашает бойкот французских товаров мусульманскими странами, г-н Макрон вдруг начинает говорить, что его неправильно поняли, что правительство Франции никак не связано с публикациями оскорбляющих Пророка карикатур и ничего не имеет против исламской религии.

Пытаться усидеть на двух стульях, одновременно угождая антимусульмански настроенным французским правым и пытаясь сохранить хорошие отношения с мусульманами – довольно странно и неубедительно.

Другой момент - это эффект освещения в медиа. Любое громкое событие, особенно связанное с насилием, подробно освещаемое в СМИ, как правило, приводит к попыткам подражания со стороны психически неустойчивых или попросту больных людей. Вот во Франции мы видим именно это, потому что если в Ницце убийца, совершивший новое нападение на невинных людей, еще как-то может быть ассоциирован с религиозным экстремизмом, то в Авиньоне вскоре после этого нападавший оказался сторонником право-экстремистской антиисламской группировки, который вскидывал руку в нацистском приветствии.

В любом обществе есть какой-то процент психически больных людей, склонных к насилию, которые совершают акты насилия не потому, что их к этому призывает какая-то религия или идеология, а потому, что они психопаты. И для властей стран, где такое происходит, крайне важно отличать действия таких людей от религии, иначе завтра круг насилия будет только расти и расти.

Последний момент – это идеологический конфликт между правом свободно высказывать что угодно и необходимостью защищать людей от оскорблений, диффамации.

То есть, это довольно странно, что в той же Европе, например, нельзя оскорблять людей нетрадиционной сексуальной ориентации или отрицать Холокост. За шутки об этом можно в той же Франции получить реальный тюремный срок, а вот публиковать оскорбительные карикатуры на Пророка Ислама почему-то считается проявлением свободы, и это не только не запрещается, но фактически, поощряется.

Эти двойные стандарты вызывают вопросы к демократии вообще, а также потворствуют риторике реальных радикалов вроде ИГИШ, чьи призывы могут затем воздействовать на разум склонных к насилию психически нездоровых людей. А в итоге мы и имеем то, что сейчас произошло во Франции.

Также заявленные властями Франции намерения по переформатированию "просвещенного ислама", это своего рода вызов исламскому миру. Поэтому Эрдоган раскритиковал предложение президента Франции и усмотрел в нем давление на миллионы мусульман.

В качестве наставления мусульманам могут привести аяты Священного Корана, где сказано: "Не оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из враждебности и по невежеству". Как видим, этот aят являeтcя ocнoвaниeм для peлигиoзнoгo пpaвилa мусульман, coглacнo ĸoтopoмy вce пocтyпĸи oпpeдeляютcя пocлeдcтвиями, ĸ ĸoтopым oни мoгyт пpивecти. И ecли дoзвoлeнный пocтyпoĸ мoжeт пpивecти ĸ дypным пocлeдcтвиям, тo oн cтaнoвитcя зaпpeщeнным согласно исламскому шариатау.

Торгын Нурсеитова

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