Гибель женщины под катером в Уральске: подростку вынесли приговор

Суд проходил в упрощенном режиме.

В Уральске вынесли приговор 17-летнему Артему Крылову, который на моторной лодке наехал на купающуюся женщину. От полученных травм она скончалась, передает zakon.kz.

"Мой город" пишет, что приговор Крылову огласили сегодня, 3 ноября. Подростка признали виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорили к 1 году ограничения свободы.

Суд проходил в упрощенном режиме, поскольку обвиняемый заключил сделку о признании вины.

Напомним, 6 июня на реке Чаган неизвестный на моторной лодке наехал на купающуюся 40-летнюю Екатерину Ананьеву. От полученных травм она скончалась. Полицейские задержали несовершеннолетнего сына депутата ЗКО Валерия Крылова. Крылов-младший находился под стражей с 5 августа по 22 сентября.

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