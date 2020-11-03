Глава партии "Ауыл" усомнился в том, что село обеспечено интернетом

По его мнению, официальная статистика сильно завышена.

Информация министерства цифрового развития о том, что обеспеченность сел интернетом составляет 93,5 процента, сомнительна. Об этом заявил председатель партии "Ауыл" Али Бектаев, сообщает zakon.kz.

В материале "Хабара" он предложил "выйти из теплых кабинетов". Это необходимо, чтобы знать, чем живут люди на селе, а не просто представлять голую кабинетную статистику.

По его мнению, официальная статистика сильно завышена. Так, активист партии объездил несколько аулов, расположенных в окрестностях столицы, и выяснил, что проблемы с доступом ко всемирной паутине имеются у них всех.

С помощью специального приложения измерили доступность мировой паутины и поговорив с местными жителями, становится понятно, что в местных поселках, вообще нет никакой связи.

В министерстве цифрового развития отчитываются, что из 6, 500 сел в стране, интернет работает в 4 751 деревне.

Но Али Бектаев с этой статистикой не согласен. В тех аулах, что он посетил не то, что интернета нет, школа не в каждом поселке.

Поэтому он и предложил министру цифрового развития, министру образования и министру здравоохранения оставить на несколько дней свои кабинеты и проехаться по селам.

Чиновники чем больше сидят в кабинетах, тем больше заедает бумага. Поэтому надо выходить в села, надо общаться, надо решать проблемы на местах. Тогда у нас будет улучшение. Надо делать какие-то шаги, чтобы конкретно решить конкретные проблемы, особенно проблемы сельских населенных пунктов, - говорит лидер "Ауыла"

Если деревни будут вымирать, то кто будет сеять зерно и доить коров? - задается вопросом Али Бектаев. Поэтому и предлагает не убивать, а оживлять аулы, которые кормят страну.

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