Почти треть переработанного молока в Казахстане производится в СКО

За девять месяцев 2020 года - 131,5 тысячи тонн (в 2019 году - 129,2 тысячи тонн).

В прошлом году в Северо-Казахстанской области произведено 170 тысяч тонн переработанного молока, сообщает zakon.kz.

За девять месяцев 2020 года - 131,5 тысячи тонн (в 2019 году - 129,2 тысячи тонн). В ближайшее время объемы производства готовой продукции будут увеличены. В частности, за счет расширения и обновления действующих предприятий. Так, на заводе ТОО "Молочный Союз" идет масштабная работа по реконструкции предприятия. Реализация первого этапа позволит перерабатывать до 70 тонн молока в сутки. В следующем году здесь планируется запустить новую линию по производству сыра. На сегодня потребность в этом продукте в регионе составляет 1700 тонн, а производится лишь 600. Новая линия "Молочного Союза" позволит не только обеспечить внутреннюю потребность, но и экспортировать продукт в другие регионы Казахстана и за пределы страны.

Не стоит на месте и ТОО "Масло-Дел". В 2018 году тут началась модернизация. К концу этого года будет запущена новая линия по производству ультрапастеризованного молока и сметаны. Она позволит увеличить мощность предприятия с 87,5 до 119 тысяч тонн. С расширением предприятия появится 85 новых рабочих мест.

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