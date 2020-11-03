Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Афганистана

Президент Казахстана также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в этом трагическом происшествии.

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Афганистана Мохаммаду Ашрафу Гани, сообщает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели множества невинных граждан в результате ужасного террористического нападения, совершенного в университете Кабула, передает Акорда.

В этот трагический момент разделяю горечь невосполнимой утраты. От имени казахстанцев и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших и всему народу Афганистана, - говорится в телеграмме.

Президент Казахстана также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в этом трагическом происшествии.

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