Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Афганистана
Президент Казахстана также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в этом трагическом происшествии.
Фото : Акорда3 ноября 2020, 21:01
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Афганистана Мохаммаду Ашрафу Гани, сообщает zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели множества невинных граждан в результате ужасного террористического нападения, совершенного в университете Кабула, передает Акорда.
В этот трагический момент разделяю горечь невосполнимой утраты. От имени казахстанцев и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших и всему народу Афганистана, - говорится в телеграмме.
Президент Казахстана также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в этом трагическом происшествии.
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