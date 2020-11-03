Международные эксперты об идее Казахстана о мире без ядерного оружия

Участники рассмотрели политическое значение установления 2045 года – 100-летия с момента создания ООН в качестве целевой даты для полной ликвидации ядерного оружия.

Цель по достижению к 2045 году мира свободного от ядерного оружия вполне достижима и требует вовлечения широкого круга заинтересованных сторон, включая представителей гражданского общества и правительств ядерных держав, сообщает zakon.kz.

Как передает МИД РК, об этом заявили участники специального вебинара "Цель 2045: совместный призыв к уничтожению ядерного оружия", организованного международной неправительственной организацией "Парламентарии за ядерное нераспространение и разоружение".

В онлайн-мероприятии приняли участие Постоянный представитель Казахстана при ООН Магжан Ильясов, почетный председатель Межпарламентского союза, соучредитель объединения "Парламентарии за ядерное нераспространение и разоружение" Сабер Чоудхури, председатель правления и главный редактор международного информационного агентства "IDN-InDepthNews" Рамеш Джаура, а также более двухсот представителей иностранных государств и экспертов в сфере ядерного разоружения.

Участники рассмотрели политическое значение установления 2045 года – 100-летия с момента создания ООН в качестве целевой даты для полной ликвидации ядерного оружия. Впервые идея о необходимости обеспечения безъядерного мира к столетию Организации Объединенных Наций озвучена Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Эта цель вполне достижима. При достаточной решимости, вовлечения гражданского общества, СМИ, ученых, парламентариев и правительств ядерных держав мы сможем избавиться от этой экзистенциональной угрозы – ядерного оружия к 2045 году, если не раньше, - заявил Сабер Чоудхури.

Постоянный представитель Казахстана при ООН в своем выступлении отметил, что Н. Назарбаев назвал ликвидацию ядерного оружия самой главной и неотложной задачей человечества в XXI веке. Решение Елбасы о закрытии Семипалатинского испытательного полигона и отказе от четвертого по величине в мире ядерного арсенала придало важный импульс глобальному запрету ядерных испытаний и принятию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Для избавления мира от ядерного оружия к 2045 году мы должны действовать сейчас, и Казахстан призывает все страны мира, неправительственные организации, гражданских активистов, СМИ присоединиться к нашим усилиям, сделать дату 2045 более отчетливой, - сказал М. Ильясов.

На вебинаре обсудили и другие внешнеполитические инициативы Первого Президента Казахстана, в том числе возможность возобновления Саммитов по глобальной ядерной безопасности. Было заявлено, что полная ликвидация ядерного оружия является единственной абсолютной гарантией против применения или угрозы применения ядерного оружия.

Участники вебинара высоко оценили усилия Казахстана в сфере глобального ядерного разоружения, подчеркнули важность большего вовлечения молодежи в международное антиядерное движение и договорились продолжить серию таких тематических обсуждений для выработки рекомендаций по достижению к 2045 году мира, свободного от ядерного оружия.

Ранее, 2 октября 2020 года Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, выступая на Форуме высокого уровня, посвященном Международному дню за ликвидацию ядерного оружия в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, напомнил участникам мероприятия о призыве Елбасы к полному отказу от ядерного оружия к столетнему юбилею ООН.

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