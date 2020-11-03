"Барыс" всухую одолел рижское "Динамо"

Встреча прошла на стадионе "Барыс-Арена" в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:0.

Казахстанский "Барыс" обыграл рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает zakon.kz.

После короткой паузы "Барыс" вернулся на лед. Международный перерыв позволил команде провести перенесенный ранее матч с рижским "Динамо", - говорится в сообщении пресс-службы ХК "Барыс".

"Барыс" открыл счет под конец первого отрезка –комбинацию партнеров точным броском завершил Линус Виделль. Шведский форвард отличился в большинстве, а гол стал для него сотым в КХЛ. Во втором периоде Волк отметился классным броском в большинстве. А через несколько минут Мэтт Фрэттин в меньшинстве оставил не у дел защиту рижан – 3:0. В заключительном периоде обошлось без заброшенных шайб.

Стоит отметить, что в заявку вернулся Хенрик Карлссон.



Следующий матч регулярного чемпионата "Барыс" проведет 8-го ноября в Череповце против местной "Северстали".

Встреча прошла на стадионе "Барыс-Арена" в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

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