Казахстанцы в Европе – жизнь в условиях локдауна

Лондон, Ницца, и Карловы Вары.

Коронавирус вновь ударил по Европе. На данный момент о жестких карантинных мерах заявили уже около десяти стран ЕС. Жители смогут покидать свои дома, чтобы купить продукты, добраться до работы, посетить врача, но это все, сообщает zakon.kz.

Как в этих реалиях живут казахстанцы, говорится в материале КТК. На связи Лондон, Ницца, и Карловы Вары.

Я сейчас нахожусь в самом центре Лондона. И, конечно, людей на улице очень мало, есть только пара людей, кто гуляет с собаками или занимается спортом. Но я уверена, что ближе к обеду и уже к вечеру здесь будет много людей, поскольку люди устали, хотят общаться, хотят свободы, которая была раньше. В Великобритании объявили общенациональный локдаун. С 5 ноября по 2 декабря выходить из дома нам можно будет только для покупки продуктов питания, для получения медицинской помощи и также для занятий спортом на улице. К сожалению, все пабы, рестораны, бары будут закрыты на протяжении этого периода. Ношение масок на улицах не обязательно, но при входе в закрытые помещения: аптеки, магазины, образовательные учреждения, конечно же, при входе сделают замечание и предложат обработать руки антисептиком. Все поездки, международные и внутренние, придется отменить, либо отложить, если только они не связаны с работой. В последнее время вокруг стало очень много закрываться малых предприятий, очень много закрытых магазинов, особенно в центре, много закрытых кафе. Конечно, очень сильно ударил кризис по экономике Великобритании. Могу сказать, что люди, конечно, устали, - констатирует Элла Кузманова.

С 14 октября у нас закрыты школы, но работают садики. Чрезвычайное положение в стране продлено до 20 ноября. Магазины продуктовые все работают, промышленность вся работает, закрыты только рестораны, фитнес-центры, бассейны, то есть то, без чего человек некоторое время сможет прожить. То есть ресторанам разрешено продавать, но разрешено продавать на вынос. Садовая колоннада – змеиный источник не работает, источники отключены. Также у нас запрещено выходить ночью на улицу с 9 вечера до 5 утра. Из актуальной ситуации по количеству зараженных: на вчера при тестировании – 20 тысяч граждан страны, заболевших за день чуть более 9 тысяч. Также введено условие, что все внутри помещения должны находиться в масках, а также на улице, если рядом с вами находится какой-то другой гражданин. Исключением является только те, кто проживают с вами дома. Небольшие магазины закрыты, работают только продуктовые, аптеки, банки – все, что нужно для нормального течения жизни. В магазинах все продукты есть. Не было никакого сбоя ни в первую волну, ни во вторую. Те родители, которые находятся дома с детьми до 10 лет, получают 70% от своей зарплаты, - рассказывает Яна Врбова.

Во Франции количество случаев заражения коронавирусом ежедневно продолжает расти. Сейчас у нас около 50 тысяч случаев ежедневно. Это не все тяжелые случаи, конечно. Потому что у нас проводится более миллиона тестов в неделю. С прошлой пятницы Франция на полном локдауне. То есть мы сидим дома, выходим только по необходимости. Такие случаи, как пойти на работу, отвести детей в школу, сходить в аптеку или сходить за продуктами. То есть буквально как весной – полный карантин. Что у нас закрыто? Закрыты все магазины, в которых нет необходимости. Скажем, так-то есть, открыты только продуктовые, все остальные бизнесы и магазины закрыты. Как к этому относятся жители? Ну, конечно, не очень хорошо они относятся, особенно коммерсанты, которых вынудили закрыться. Но все понимают, что раз такая ситуация, значит, уже особо выбора нет. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация. Пока что ограничения у нас ввели до начала декабря. И мы не знаем – возможно, их продлят опять., - говорит Валерия Ильясова.

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