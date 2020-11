Популярность "Игры престолов" объяснили ученые

Исследование показывает, что взаимодействие между персонажами устроено аналогично тому, как люди поддерживают отношения и взаимодействуют в реальном мире.

Литературоведы и математики из Уорикского университета в Великобритании раскрыли секреты успеха "Игры престолов". Оказалось, что взаимодействие героев похоже на работу социальных сетей, сообщает zakon.kz.

Результаты исследования опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Исследование показывает, что взаимодействие между персонажами устроено аналогично тому, как люди поддерживают отношения и взаимодействуют в реальном мире. Более того, хотя известные персонажи, как известно, убивают наугад по мере повествования истории, основная хронология вовсе не такая непредсказуемая.

Несмотря на большое количество персонажей (более 2000 только тех, у кого есть имена) и взаимодействий между ними (центральные персонажи взаимодействовали примерно с полутора сотнями других героев), их круг общения оставался сравнительно небольшим, как в реальной жизни.

Поэтому ученые считают, что одной из главных причин популярности книг "Песни льда и пламени" и сериала "Игры престолов" была именно эта реалистичность. Благодаря ей читатели и зрители могут удерживать в памяти все происходящие события и ориентироваться в отношениях между героями, несмотря на их кажущуюся запутанность и сложность.

Вдобавок в каждой главе обычно было примерно три-четыре десятка персонажей. Это аналогично пьесам Шекспира и другим шедеврам прошлого. Сама структура повествования в книгах Мартина оказалась похожа на то, как устроены саги исландских викингов, а не мифы Англии и Ирландии.

"Игра престолов" — фэнтези-телесериал от канала HBO, в основе которого — цикл романов "Песнь Льда и Огня" американского писателя-фантаста Джорджа Р. Р. Мартина. Премьера сериала состоялась в апреле 2011 года, а его действие разворачивается на вымышленных континентах — Вестерос и Эссос, — в мире, где сезоны тянутся годами.

