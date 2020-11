WhatsApp упростит очистку памяти смартфона

В мессенджер WhatsApp добавили новую функцию, которая решает проблему с регулярным переполнением памяти смартфона при обмене файлами, сообщает zakon.kz.

Чтобы решить эту проблему, в WhatsApp добавили функцию, которая автоматически группирует все лишние файлы из чатов — повторяющиеся видео, одинаковые картинки и многое другое. Они появляются в специальном меню, через которое все лишние документы можно быстро удалить.

Также предусмотрена сортировка файлов по размеру, чтобы можно было удалить самые большие файлы в первую очередь. Чтобы избежать случайного удаления, предусмотрены небольшие превью медиа-файлов.

Нововведение уже появилось в стабильных версиях WhatsApp, но обновление распространяется постепенно.

We’ve made it easy to review, bulk delete items and free up space. This new storage management tool can be found in Settings > Storage and Data > Manage Storage. pic.twitter.com/eIMFZ1Oyzr