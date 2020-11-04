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Прогноз погоды по территории Казахстана на 4 ноября

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере и востоке - гололед.

Фото : zakon.kz.4 ноября 2020, 06:00

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 ноября, сообщает zakon.kz.

По-прежнему, на большую часть территории Казахстана оказывает свое влияние отрог антициклона, с которым сохранится преимущественно погода без осадков,- говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Лишь на севере, востоке и юге страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере и востоке - гололед.

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем – усиление ветра

15-20 м/с. В Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 9°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 0°, ясно.

Прогноз погоды на 4 ноября.


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