Китайская армия повышает боеготовность

Также подчеркивается необходимость достичь к 2027 году цели столетия для вооруженных сил.

Китай ускорит модернизацию национальной обороны и вооруженных сил, сообщает zakon.kz со ссылкой на Синьхуа.

Об этом говорится в полном тексте рекомендаций ЦК КПК по разработке 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития Китая 2021-2025 и долгосрочных целей.

В документе, который был обнародован во вторник, подчеркивается важность сохранения партийного руководства народными вооруженными силами.

Документ призывает ускорить строительство технически оснащенной, использующей информационные технологии и "умные" решения армии, а также усилить подготовку личного состава и повысить боеготовность.

В документе особо подчеркивается важность повышения стратегического потенциала для защиты суверенитета, безопасности и интересов развития Китая, а также необходимость достичь к 2027 году цели столетия для вооруженных сил.

Необходимо приложить усилия для повышения качества и эффективности процесса модернизации национальной обороны и вооруженных сил. Для ускорения модернизации вооружений следует сосредоточить усилия на развитии независимых и самобытных оборонных технологий и оборонной науки, - говорится в тексте.

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