Страны ОПЕК рассматривают возможность более существенного сокращения добычи нефти

Как сообщает WSJ, этот вопрос обсуждается в связи с низким спросом на нефть.

Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК обсуждают возможность более существенного сокращения объемов добычи нефти из-за роста числа заразившихся коронавирусом и введения в связи с этим новых ограничительных мер в странах Европы, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Страны ОПЕК рассматривают дальнейшее сокращение объемов добычи нефти как одну из мер в связи с низким спросом на нее, - сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар заявил, что Россия, Саудовская Аравия и Ирак предложили другим странам альянса ОПЕК+ сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти на первые месяцы 2021 года, то есть не поднимать добычу на 1,9 млн б/с, как это было предусмотрено изначальным планом.

Обновленное соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ действует с мая этого года. Первый этап сделки, когда страны альянса снижали добычу на 9,7 млн б/с завершился в августе. С сентября и до конца этого года под сокращение подпадает уже 7,7 млн б/с. А с 1 января ограничения должны составить уже 5,8 млн б/с. Соглашение действует до апреля 2022 года, его условия могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

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