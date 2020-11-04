Нарколог описал влияние алкоголя на течение COVID-19

У зараженного коронавирусом человека употребление алкоголя способствует переходу легкой формы течения заболевания в среднюю или тяжелую.

Врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, что употребления алкоголя при заболевании COVID-19 может изменить форму течения болезни, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

По словам эксперта, у уже заразившегося коронавирусом человека употребление алкоголя способствует переходу легкой формы течения заболевания в среднюю или тяжелую. Кроме того, сочетание алкоголя с лекарствами от COVID-19 может привести к тяжелым осложнениям, отмечает Исаев.

Он отметил, что об этом можно «точно говорить», как и о том, что смешение алкоголя с лекарствами, применяемыми при лечении COVID-19, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям.

Врач уточнил, что речь идет об антибиотиках. Также употребление алкоголя затрудняет действие антикоагулянтов — препаратов, препятствующих образованию тромбов.

Нарколог добавил, что при ухудшении состояния желание выпить пропадает.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 47 млн заболевших, 34 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались.

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