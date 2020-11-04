Горячие новости
Читайте также

Нарколог описал влияние алкоголя на течение COVID-19

У зараженного коронавирусом человека употребление алкоголя способствует переходу легкой формы течения заболевания в среднюю или тяжелую.

Фото : RT4 ноября 2020, 08:30

Врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, что употребления алкоголя при заболевании COVID-19 может изменить форму течения болезни, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

По словам эксперта, у уже заразившегося коронавирусом человека употребление алкоголя способствует переходу легкой формы течения заболевания в среднюю или тяжелую. Кроме того, сочетание алкоголя с лекарствами от COVID-19 может привести к тяжелым осложнениям, отмечает Исаев.

Он отметил, что об этом можно «точно говорить», как и о том, что смешение алкоголя с лекарствами, применяемыми при лечении COVID-19, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям.

Врач уточнил, что речь идет об антибиотиках. Также употребление алкоголя затрудняет действие антикоагулянтов — препаратов, препятствующих образованию тромбов.

Нарколог добавил, что при ухудшении состояния желание выпить пропадает.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 47 млн заболевших, 34 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты