Казахстанские производители вытесняют импорт

В рамках закупочной деятельности с начала 2020 года группой компаний "Самрук-Казына" заключены договоры с отечественным бизнесом на 2,4 трлн тенге

В Фонде "Самрук-Казына" продолжают реализацию категорийного управления закупками. За счет закупок по категориям Фонд оптимизирует затраты, а производители модернизируют производство и расширяют ассортимент выпускаемой продукции, сообщает zakon.kz.

В целом в рамках закупочной деятельности с начала 2020 года группой компаний "Самрук-Казына" заключены договоры с отечественным бизнесом на 2,4 трлн тенге, размещено 12 тысяч заказов на отечественных предприятиях, в которых работает 280 тысяч человек. Ожидаемые налоговые поступления в госбюджет составят 170 млрд тенге, передает закон.кз.

Отметим, что механизм категорийного управления закупками в отличие от тендерного принципа закупок, в основе которого лежит отбор поставщиков по заранее установленным критериям, предполагает закуп продуктов или услуг с учетом совокупной стоимости владения - в расчет берется закупочная цена и будущие издержки, которые могут существенно повлиять на общую стоимость оборудования или услуги.

Категорийное управление подразумевает стратегическое планирование и детальный анализ закупаемых товаров и услуг, а сам закуп производится с помощью кросс-функционального взаимодействия с различными структурными подразделениями бизнеса. В закупках этого типа на первое место выходят не разрозненные цепочки "закупщик-поставщик", а категории товаров, например "Автомобили легковые и автобусы", "Медицинское страхование" и т.д.

Так, например, отечественные товаропроизводители специальной обуви с момента внедрения категории в период 2019-2020 годов получили сбыт товара на более 4 млрд. тенге, производители кабельно-проводниковой продукции – более чем на 7 млрд. тенге.

Это такие предприятия как ТОО "ТаразКожОбувь", ИП "Шанс" из города Тараз, АО "Жетісу", ТОО "Грант-Ют", ТОО ПКК "Арго", ТОО "ДАРХАН-МНМ" и ТОО "Казлегпром-Алматы" из Алматы, ТОО "Zhamal-ai LTD" в Актау, ТОО "Обувная фабрика SAMHAT" в Акмолинской области, ТОО "Карагандинская обувная фабрика" и ТОО "Семипалатинская обувная фабрика".

Примечательно, что ТОО "Казлегпром-Алматы" ранее практически не поставляло обувь в дочерние организации Фонда. Сегодня эта компания является одним из крупнейших поставщиков специальной обуви по группе Фонда.

В свою очередь, после реализации закупок категорийной стратегии объемы ТОО "Карагандинская обувная фабрика", ТОО "ТаразКожОбувь", ТОО "Zhamal-ai LTD" в закупках Фонда выросли более чем в два раза.

Между тем, до внедрения категорийного управления в закупках специальной обуви доля поставщиков, не имеющих собственного производства, составляла более 30%. На данный момент вся специальная обувь, вошедшая в периметр категорийной стратегии, закупается среди отечественных производителей. Помимо отсутствия собственного производства присутствовала высокая доля импортного товара, частота смены поставщиков, незначительный процент доли местного содержания в товаре. Аналогичные проблемы были характерны и для закупок кабельно-проводниковой продукции.

В настоящее время идет работа по 107 категорийным стратегиям, в их числе "Автомобили легковые и автобусы", "Топливо", "Специальная одежда" и другое.

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