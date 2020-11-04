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В СКО открылась новая инфекционная больница

Новая больница отвечает современным стандартам и оснащена высокотехнологичным оборудованием.

Фото : пресс-служба4 ноября 2020, 09:05

Этой новостью в соцсетях поделился аким СКО Кумар Аксакалов, сообщает zakon.kz.

Сегодня Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов побывал с рабочей поездкой в СКО. Во время визита состоялось открытие новой инфекционной больницы на 200 коек в Петропавловске. Медучреждение построено всего за 3 месяца, - написал глава региона.

Новая больница отвечает современным стандартам и оснащена высокотехнологичным оборудованием. Это аппараты ИВЛ, УЗИ, рентген, и компьютерный томограф. К слову, это шестой по счету КТ в регионе, который сделает томографию еще доступнее для населения. В новой больнице созданы все условия пациентам. Каждая койка в комфортабельных палатах подключена к кислороду.

В клинике установлена новая система вентиляции, благодаря которой воздух из палат не поступает в коридор. Это предотвратит заражение медперсонала.

Одним словом, в новой инфекционной больнице пациенты получат эффективное и качественное лечение, - резюмировал аким области.


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