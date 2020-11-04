Горячие новости
Читайте также

Карагандинец учил сына избивать сверстника. Как его наказали

Он заплатит штраф.

Фото : azattyq-ruhy.kz4 ноября 2020, 10:32

Житель Караганды, помогавший своему сыну бить мальчика и даже сам ударивший чужого ребенка, заплатит штраф, сообщает zakon.kz.

3 ноября суд наказал штрафом 39-летнего жителя Пришахтинска, который не только учил сына на практике драться, но и сам подходил к чужому ребенку и наносил удары. Суд пришел к выводу о виновности мужчины по статье 73-1 кодекса "Об административных правонарушениях" – умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья, - отмечается в сообщении patriotkaragandy.

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 15 месячных расчетных показателей, либо арест до 15 суток.

Но с учетом того, что правонарушитель воспитывает троих малолетних детей и является единственным кормильцем в семье, принято решение не водворять его в камеру для административных задержанных. Штраф он должен заплатить в течение 30 дней с момента вступления постановления в законную силу.

В свое оправдание в суде мужчина пояснил, что не имел цели избить чужого ребенка, а хотел научить сына отвечать на удары сверстника, который неоднократно ранее обижал его.

Но при этом на видео, снятом другим ребенком, видно, что мужчина не только устно объяснял тактику обороны, но и сам подходил к дерущимся детям и показывал на чужом ребенке, как надо его избивать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Помогавший своему сыну бить мальчика и даже сам ударивший чужого ребёнка житель Караганды заплатит штраф. ​ Суд признал его виновным в умышленном причинении травм ребенку. ​ ​ Вчера, 3 ноября, суд наказал штрафом 39-летнего жителя Пришахтинска, который не только учил сына на практике драться, но и сам подходил к чужому ребенку и наносил удары. Суд пришел к выводу о виновности мужчины по статье 73-1 кодекса «Об административных правонарушениях» – умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья. По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 15 месячных расчетных показателей, либо арест до 15 суток. Но с учетом того, что правонарушитель воспитывает троих малолетних детей и является единственным кормильцем в семье, принято решение не водворять его в камеру для административных задержанных. Штраф он должен заплатить в течение 30 дней с момента вступления постановления в законную силу. В свое оправдание в суде мужчина пояснил, что не имел цели избить чужого ребенка, а хотел научить сына отвечать на удары сверстника, который неоднократно ранее обижал его. Но при этом на видео, снятом другим ребенком, видно, что мужчина не только устно объяснял тактику обороны, но и сам подходил к дерущимся детям и показывал на чужом ребенке, как надо его избивать. #учите_детей_дружить #драка_детей #суд_наказал_за_драку #суд_караганда @patriotkaragandy

Публикация от Патриот Караганды (@patriotkaragandy) 3 Ноя 2020 в 5:46 PST


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты