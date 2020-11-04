Карагандинец учил сына избивать сверстника. Как его наказали

Он заплатит штраф.

Житель Караганды, помогавший своему сыну бить мальчика и даже сам ударивший чужого ребенка, заплатит штраф, сообщает zakon.kz.

​



3 ноября суд наказал штрафом 39-летнего жителя Пришахтинска, который не только учил сына на практике драться, но и сам подходил к чужому ребенку и наносил удары. Суд пришел к выводу о виновности мужчины по статье 73-1 кодекса "Об административных правонарушениях" – умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья, - отмечается в сообщении patriotkaragandy.

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 15 месячных расчетных показателей, либо арест до 15 суток.

Но с учетом того, что правонарушитель воспитывает троих малолетних детей и является единственным кормильцем в семье, принято решение не водворять его в камеру для административных задержанных. Штраф он должен заплатить в течение 30 дней с момента вступления постановления в законную силу.

В свое оправдание в суде мужчина пояснил, что не имел цели избить чужого ребенка, а хотел научить сына отвечать на удары сверстника, который неоднократно ранее обижал его.

Но при этом на видео, снятом другим ребенком, видно, что мужчина не только устно объяснял тактику обороны, но и сам подходил к дерущимся детям и показывал на чужом ребенке, как надо его избивать.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!