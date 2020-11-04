В каких случаях нужно доплачивать за заказ на Портале соцуслуг, разъяснили в Минтруда

Портал социальных услуг работает с января 2020 года.

При заказе через Портал социальных услуг aleumet.egov.kz средства технической реабилитации (далее – ТСР) и различные услуги предоставляются лицам с инвалидностью бесплатно за счет государства.

При этом в случае приобретения более дорогого вида товара инвалиды вправе доплачивать разницу самостоятельно за счет собственных средств.

Услуги и ТСР через Портал предоставляются в рамках гарантированной суммы, которая высчитывается специальной комиссией на основании средней рыночной стоимости товаров и услуг. Важно подчеркнуть, что расчет делается не по минимальной цене, то есть, речь не идет о том, чтобы экономить на лицах с инвалидностью и выдавать им товары худшего качества по низкой цене. Услуги и ТСР, которые предоставляются за государственные средства, должны быть качественными, хорошо зарекомендовавшими себя на рынке, – отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

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При этом на Портале соцуслуг есть возможность выбрать товары и услуги из большого ассортимента. Например, если пользователь предпочитает ТСР производства определенной фирмы, цена которых может превышать гарантированную государством сумму, он может доплатить разницу и получить понравившийся товар.

Портал социальных услуг – это автоматизированная система, предоставляющая лицам с инвалидностью возможность самостоятельного приобретения технических средств реабилитации и социальных услуг. Он работает с января текущего года. При создании Портала был изучен опыт таких успешных онлайн-сервисов, как Amazon и Alibaba.

Сегодня в реестре на Портале зарегистрированы 772 поставщика. Можно выбрать специалиста жестового языка или индивидуального помощника (Реестр специалистов), ТСР, медико-социальное учреждение (Реестр МСУ) или санаторий (Реестр поставщиков), также можно получить специальные социальные услуги, которые предоставляют профильные неправительственные организации.

Сейчас через Портал предоставляются 25 из 55 видов ТСР. Это средства, которые не требуют индивидуального подбора. По последним данным через интернет-платформу уже выдано более 20 тыс. товаров по всей стране.

По всем вопросам о работе Портала можно обратиться в колл-центр по номеру 1411.

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