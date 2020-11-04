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В Казахстане задержаны 16 лидеров ОПГ

А также 130 участников преступных групп.

Фото : 112.ua4 ноября 2020, 11:26

16 лидеров ОПГ задержали в Казахстане с начала 2020 года, сообщил на брифинге министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент zakon.kz.

С начала года к уголовной ответственности привлечены 16 лидеров и 130 участников преступных групп. Изъято более 150 единиц огнестрельного оружия и 960 единиц боеприпасов, — сообщил Тургумбаев.

По его словам, совершенствуется практика расследования преступлений, связанных с торговлей людьми. Так, с начала года выявлено 107 таких фактов. В суд направлено 58 уголовных дел.

Зачастую эти преступления имеют организованный и транснациональный характер. Поэтому планируется создание департамента по борьбе с организованной преступностью, в структуре которого будет вновь образовано подразделение по борьбе с торговлей людьми, — заявил глава МВД.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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