Как будут реализовывать поручения Президента по восстановлению экономического роста

Министр представил поправки в проект закона в Мажилисе.

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки в проект закона по вопросам восстановления экономического роста, передает корреспондент zakon.kz.

Поправки предусматривают внесение изменений и дополнений в 81 законодательный акт, в том числе 14 кодексов и 67 законов по девяти направлениям.

Так, предлагается ввести новый инструмент - соглашение об инвестициях, предусматривающий оптимизацию процедур и совершенствование механизмов ГЧП.

Для создания благоприятных условий субъектам бизнеса предлагается закрепить соответствующую функцию по введению веб-портала "Правительство для бизнеса" по принципу "Единого окна", а также введению Реестра бизнес партнеров. Для новых создаваемых объектов в сферах пищевой и легкой промышленности предлагается снизить порог инвестиций в два раза с 2 млн МРП (5,6 млрд тенге) до 1 млн МРП (2,8 млрд тенге), - сказал министр национальной экономики Руслан Даленов, представляя проект закона.

Кроме того, предлагается ряд поправок, направленных на совершенствование денежно-кредитной политики. В частности, для унификации норм законодательства предлагается вместо ставки рефинансирования основным инструментом денежно-кредитной политики сделать базовую ставку.

По устойчивости финансового рынка предлагаются поправки, направленные на совершенствование механизма предоставления синдицированного займа. Это позволит нескольким банкам, международным финансовым организациям предоставлять кредит заемщику в рамках одного договора. Для филиалов банков-нерезидентов, страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов предлагается определить требования, аналогичные с финансовыми организациями страны, - пояснил глава Миннацэкономики.

Деятельность микрофинансовых организаций предлагается приравнять к финансовым организациям. Это обеспечит поддержание добросовестной конкуренции и защиту прав потребителей финансовых услуг.

"По социальной политике предусмотрены поправки для использования гражданами части пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий, оплаты лечения или передачи в управление частным финансовым компаниям. Также предлагается ввести поправки по государственному образовательному кредиту для расширения доступа к высшему образованию. С целью обеспечения поддержки детей из многодетных и малообеспеченных семей, неполных семей и в семьях которых воспитываются инвалиды, предлагается расширить квоты по образовательному гранту", - добавил министр.

По цифровизации на законодательном уровне предлагается закрепить поправки, создающие условия для формирования национальной платформы искусственного интеллекта. В сфере автомобильного транспорта планируется автоматизировать процесс выдачи бланков разрешений для перевозчиков. Появится информационная база для мониторинга транзита сообщений между странами, что позволит внедрить Единую систему управления транспортными документами.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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