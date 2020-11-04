Предварительные итоги выборов президента США. Кто лидирует?

Окончательные результаты будут известны после подсчета всех голосов.

В США подводят предварительные итоги голосования на выборах. За первенство борются действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент при Бараке Обаме Джо Байден, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Из-за голосования по почте окончательные итоги будут подведены в этом году позже, чем обычно. На фоне пандемии COVID-19 рекордное число американцев - больше 100 млн - проголосовали досрочно по почте или лично на участках. Это более 47% всех зарегистрированных избирателей (правом голоса обладают около 233 млн граждан).

Предварительные результаты могут значительно меняться в процессе подсчета, так как в разных штатах действуют разные временные рамки учета голосов, отданных по почте (также разнятся временные рамки приема таких бюллетеней).

Согласно предварительным результатам, за Байдена отдали голоса 206 выборщиков, за Трампа - 150. Стоит отметить, что окончательные результаты будут известны после подсчета всех голосов. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов выборщиков.

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