Какие новые права появятся у участковых инспекторов в Казахстане

Они смогут самостоятельно устанавливать запреты и ограничения к нарушителям.

На брифинге в МВД глава ведомства Ерлан Тургумбаев рассказал, как будут законодательно повышать статус участковых инспекторов, передает корреспондент zakon.kz.

Президент отметил, что "участковый - это ключевая фигура профилактики преступности на конкретной территории. Он призван решать проблемы местного населения, пресекать преступность, повышать качество жизни граждан". Для исполнения его поручения расширяем полномочия участковых по пресечению правонарушений, в том числе в сфере быта, - сказал Тургумбаев.

Так, по его словам, предполагается законодательно наделить участковых правом самостоятельно устанавливать запреты и ограничения к нарушителям, например, выдворять из жилища при угрозе совершения дебоширом правонарушения; выносить предписания об устранении нарушений в рамках компетенции полиции и в пределах адмучастка; расширить перечень статей, по которым он может принимать решения и накладывать взыскания.

Планируется также довести количество участковых инспекторов до норм положенности за счет внутренних резервов, то есть перераспределения штатной численности. На сегодня их некомплект составляет 30 %. Устанавливается срок нахождения на должности участкового - не менее 5 лет. Это очень важно. Только опытный сотрудник, который досконально знает свой участок и его жителей, которому доверяют граждане – может эффективно решать вопросы их безопасности. Также должна быть обратная связь. То есть население должно оказывать содействие участковому, - подчеркнул министр.

Кроме того, с акиматами прорабатываются вопросы строительства новых участковых пунктов, в том числе совмещенных с жильем для участковых инспекторов, а также улучшения условий несения службы.

Поручение по законодательному повышению статуса участковых инспекторов в своем Послании народу Казахстана дал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Глава государства особо акцентировал внимание на том, что важно научить сотрудников правоохранительных органов вести открытый диалог с людьми.

Это направление должно стать приоритетным в системе подготовки и отбора кадров, - указывал он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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