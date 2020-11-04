Спасение мужчины из горящей машины попало на видеожетон полицейского

Машина сгорела за несколько секунд.

В Павлодарской области полицейский помог выбрать пассажиру из горящей машины, сообщает zakon.kz.

3 ноября около 17.30 часов на 10 км. автодороги "Павлодар-Экибастуз", вблизи поселка Ленинский, 30-летняя водитель автомашины Toyota-Emina при развороте допустила столкновение с автомашиной марки Audi С-100. В результате дорожно-транспортного происшествия автомашина Audi С-100 загорелась, - сообщили в ДП области.

Данный вызов был обслужен автопатрулем в составе инспекторов роты патрульной службы ДП Павлодарской области старших лейтенантов: Азата Каирбекова и Ербола Айгожина, которые осуществляли патрулирование по маршруту "Павлодар-Ленинский".

Услышав глухой удар и увидев горящую машину, полицейские незамедлительно направились к месту происшествия. Старший лейтенант Азат Каирбеков сразу же сообщил о происшествии, чтобы на место были направлены пожарная и скорая помощь. Полицейский Ербол Айгожин подбежал к машине. Почти все пассажиры успели выбраться из авто. Но, молодой человек не мог самостоятельно выбраться, так как его ноги зажало между сиденьем и панелью. Огонь переходил уже в салон авто, был риск взрыва, так как машина была заправлена газом. Старший лейтенант Айгожин высвободил ноги пассажиру и помог дойти до обочины дороги. Буквально за несколько минут машина полностью сгорела, - рассказали в полиции.

Полицейские, в целях безопасности, увели людей к обочине дороги и стали успокаивать пострадавших, которые были в шоковом состоянии. Подоспевшая пожарная машина ликвидировала пожар. В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров автомашины Audi С-100 с травмами госпитализированы в больницу. Автомашина водворена на штрафную стоянку. Проводится проверка.

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