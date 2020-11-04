Амандык Баталов: Стратегическая задача – переработка сельхозпродукции

Регион заполняет 17 процентов от общей доли страны в секторе сельского хозяйства.

Для эффективного развития агропромышленного комплекса Алматинской области определены четыре основные задачи.

В регионе планируют восстановить ирригационные сети, увеличить производство молока, мяса и переработку сельскохозяйственной продукции. А также реализовать 25 крупных проектов по увеличению производства сельхозпродукции. Такие данные на брифинге СЦК в Нур-Султане, озвучил аким Алматинской области Амандык Баталов.

Стало известно, что регион заполняет 17 процентов от общей доли страны в секторе сельского хозяйства. В области поголовье крупного рогатого скота превышает 1,3 млн. голов, а овец и коз – 4,2 млн голов.

Имея такой мощный потенциал, мы проводим работу по привлечению стратегических инвесторов и транснациональных компаний. Так, американская компания планирует строительство завода по переработке мяса КРС с общим объемом инвестиций 190 млрд тенге. Их мощности позволяют перерабатывать 500 тысяч голов в год и создать четыре тысячи новых рабочих мест. Также инвесторы из Германии, компании "Бауман" реализуют проект по глубокой переработке мелкого рогатого скота мощностью 30 тыс. тонн готовой продукции в год, - сказал Амандык Баталов.

Упомянул глава региона что для развития молочного животноводства созданы 82 молочно-товарные фермы на 26 тыс. голов. Пока загруженность мясоперерабатывающих предприятий выросла на 4% и составляет 66%, молзаводы загружены на 73,4%. Поэтому в области планируют до 2025 года довести производство мяса до 500 тыс. тонн, молока – до 900 тыс. тонн, реализовать 25 проектов по переработке сельхозпродукции.

К слову, в рамках поручения Главы государства, озвученного в Послании, планируется вовлечь в оборот 138 тысяч гектар орошаемых земель. В прошлом году было восстановлено 20 тыс. гектар, в этом году планируется вовлечь еще 20 тысяч.

Все это будет способствовать увеличению объемов производства и повышению экспортного потенциала АПК. И сейчас показатели неплохие. За отчетный период объем экспорта продукции АПК вырос в 1,3 раза и составил 93 млн долларов. По итогам года валовая продукция сельского хозяйства превысит 900 млрд тенге с ростом на 2,2%, производительность труда достигнет 2,5 млн тенге, - подытожил аким Алматинской области.

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