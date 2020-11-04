На ремонт систем водоснабжения в Алматинской области выделено 17,9 млрд тенге

Водоснабжение и газификация главый приортет - аким области.

В Алматинской области реализуется 110 проектов по обеспечению населения качественной питьевой водой в рамках программ "Нурлы жер", "Развитие регионов", "Ауыл - Ел бесігі", "Дорожная карта занятости". Такие данные озвучил глава региона Амандык Баталов в ходе брифинга в СЦК.

По словам акима, на все проекты по строительству, капитальному и текущему ремонту систем водоснабжения выделено 17,9 млрд тенге.

На сегодняшний день Алматинская область является лидером по обеспеченности централизованным водоснабжением сельских населенных пунктов – 98,8%. А как известно, 80% населения области проживает в селе, - отметил он.

Рассказал он также о процессе газификации региона.

На сегодняшний день газифицировано 144 населенных пункта в 15-ти районах и городах области. К концу года возможность пользоваться голубым топливом получат 1,2 млн. жителей или 57 %.

В областном центре завершаются работы внутриквартальных сетей по IV очереди. Совсем скоро подключиться к газу смогут жители населенных пунктов Балхашского, Каратальского, Коксуского, Кербулакского и Ескельдинского районов. На сегодня газ не доведен пяти районам, для этого разрабатывается документация по строительству газопроводов но направлениям Аксу – Саркан – Ушарал и Шелек – Кеген – Нарынкол. В результате еще более 300 тысяч жителей будут обеспечены газом, - сказал Амандык Баталов.

Отметим, что в в текущем году на газификацию области направлено 6,2 млрд тенге. Из них 4,8 млрд тенге из бюджета, 1,4 млрд тенге - частные.

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