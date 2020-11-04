Горячие новости
Читайте также

В Сети появилось видео с подростком, исполняющим опасный трюк на крыше высотки 

Полицейские установили личности молодых экстремалов.

Фото : кадр из видео4 ноября 2020, 13:09

В Актау полицейские установили личность подростка, сделавшего сальто на карнизе крыши многоэтажного дома, передает zakon.kz.

Это ученик 5 класса одной из школ города - сообщили Lada.kz в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Полицейские установили также личности молодых экстремалов, снимавших видео с "задним сальто" на крыше одного из домов.

Все они являются учащимися 5 классов города Актау. В отношении родителей детей составлены протоколы по статье 127 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". С родителями провели профилактическую беседу. Материалы по факту инцидента будут направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате города, - пояснили в пресс-службе ведомства.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты