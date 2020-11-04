В Сети появилось видео с подростком, исполняющим опасный трюк на крыше высотки
Полицейские установили личности молодых экстремалов.
Фото : кадр из видео4 ноября 2020, 13:09
В Актау полицейские установили личность подростка, сделавшего сальто на карнизе крыши многоэтажного дома, передает zakon.kz.
Это ученик 5 класса одной из школ города - сообщили Lada.kz в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Полицейские установили также личности молодых экстремалов, снимавших видео с "задним сальто" на крыше одного из домов.
Все они являются учащимися 5 классов города Актау. В отношении родителей детей составлены протоколы по статье 127 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". С родителями провели профилактическую беседу. Материалы по факту инцидента будут направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате города, - пояснили в пресс-службе ведомства.
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