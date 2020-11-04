12 свадебных фото, которые пытались испортить, но получились шедевры
C непредвиденными проблемами сталкиваются даже лучшие свадебные фотографы мира.
Фото : bigpicture.ru4 ноября 2020, 13:14
Перед свадьбой влюбленные месяцами планируют все детали торжества, сообщает zakon.kz.
И вот, когда они уже готовы запечатлеть на камеру безупречно красивый и романтичный момент, в кадр вдруг влезает ухмыляющийся ослик. Этих бедных молодоженов из нашей подборки зафотобомбила целая куча зверей, желающих непременно попасть на первый план, — от кошек и собак до верблюдов.
Как отмечает bigpicture.ru, снимки собрало жюри британской организации Wedding Photography Select.
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