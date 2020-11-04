Алматинская область обеспечит 70% страны белым сахаром

На поддержку сельского хозяйства региона в текущем году выделено 46,1 млрд тенге.

Посевы сельскохозяйственных культур Алматинской области увеличены на семь тысяч и общая площадь достигла 969 тысяч гектаров, сообщает zakon.kz.

Среди которых площадь сахарной свеклы составила 16 тыс. га, кукурузы - 87 тыс. га, посеяно 1,2 тыс. га нового сада. На поддержку сельского хозяйства региона в текущем году выделено 46,1 млрд тенге, из них 40,6 млрд тенге – субсидии. Об этом в ходе брифинга сообщил аким области Амандык Баталов.

На сегодняшний день завершена уборка урожая, собрано 794 тыс. тонн зерна, порядка 1,9 млн. тонн. овощей и картофеля, около 133 тыс. тонн фруктов. Планируем собрать 550 тыс. тонн сахарной свеклы, из которой будет произведено 50 тыс. тонн белого сахара, - отметил Амандык Баталов.

В рамках исполнения поручения Елбасы по возрождению сахарной отрасли руководством области, начиная с 2014 года, были приняты все необходимые меры.

Если в 2014 году площади посева сахарной свеклы составляли 1,2 тыс. га, то в 2020 году доведены до 16 тыс. га, то есть увеличены почти в 14 раз.

Чтобы достичь такого результата, аграриям и крестьянским хозяйствам была оказана существенная поддержка в виде субсидий, предоставлены высокоурожайные семена зарубежной селекции производства Франции, Германии, Дании.

С участием АО "НК "СПК "Жетысу" по свекловичному направлению создано 29 сервисно-заготовительных центров, закуплена 621 единица спецтехники на общую сумму 6,4 млрд. тенге. В целом в регионе создан 51 сервисно-заготовительный центр по направлениям. Всего для СЗЦ приобретено и передано в финансовый лизинг более 1200 единиц сельхозтехники.

Решаем мы и вопрос переработки свеклы, совместно с инвесторами сначала запустили простаивающие Коксуский, затем Аксуский сахарные заводы. Инвесторы провели их модернизацию, установили современное отечественное, российское, украинское и зарубежное оборудование. Были привлечены специалисты из Украины, а также местные старожилы, которые раньше работали на этих предприятиях, - отмечает аким области Амандык Баталов.

К слову, Коксуский сахарный завод модернизирован на 80%, производство полностью автоматизировано, мощность составляет 260 тыс. тонн. На экологически чистом топливе завод работает уже второй год, что экономически выгодно для самого предприятия и весьма полезно для экологии региона. Если ранее за сезон предприятие сжигало 10 тысяч тонн мазута, то с приходом газа расходы на топливо снизились в 1,5 раза.

А после очередного этапа модернизации мощность переработки Аксуского сахзавода возросла с 350 до более 500 тыс. тонн сырья.

На заводе установлена и готова к запуску линия по устройству жомосушильного и жомогрануляционного отделений для сушки жома сахарной свеклы.

Свекловичный жом – это прекрасный корм для откорма скота. Учитывая, что сейчас у нас по области растет число откорм площадок, не будет недостатка в рынке сбыта. Жом брикетируется в тюки, один тюк весит 800 кг и может храниться 12 месяцев. Из 100% переработанной свеклы получают 22% качественных кормовых добавок, то есть жома. Дальнейшее расширение производства планируется за счет строительства дрожжевого завода и завода по производству комбикормов. Таким образом, на заводе обеспечено безотходное производство. Мы будем заниматься расширением площадей орошаемых земель и параллельно увеличивать посевные площади сахарной свеклы, - резюмировал Амандык Баталов.

Кроме того, подчеркнул глава Алматинской области, что совместно с инвесторами продолжается работа по модернизации сахарных заводов для переработки тростникового сырца, что позволит обеспечить их круглогодичную загрузку. Это позволит уже 2023 году покрыть 70% потребности страны в сахарном песке.

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