В Казахстане приостановили до 1 мая 2021 года безвизовый въезд для ряда иностранцев

Также изменения затронули правила въезда и пребывания в стране граждан Китая и Индии.

Правительство РК утвердило постановление от 30 октября 2020 года "О некоторых вопросах въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан", передает zakon.kz.

В частности, изменения затронули Постановление правительства от 17 апреля 2020 года "О некоторых вопросах въезда (выезда) в Республике Казахстан и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан".

Приостановить до 1 мая 2021 года действие пункта 17 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, - говорится в измененном пункте.

Этот пункт гласит, что граждане Австралийского Союза, Соединенных Штатов Америки, Австрийской Республики, Королевства Бахрейн, Королевства Бельгия, Республики Болгария, Объединенных Арабских Эмиратов, Святого Престола Ватикан, Социалистической Республики Вьетнам, Федеративной Республики Германия, Греческой Республики, Королевства Дания, Новой Зеландии, Японии, Государства Израиль, Республики Ирландия, Республики Исландия, Королевства Испания, Республики Индонезия, Итальянской Республики, Канады, Государства Катар, Республики Кипр, Республики Колумбия, Республики Корея, Государства Кувейт, Латвийской Республики, Литовской Республики, Княжества Лихтенштейн, Великого Герцогства Люксембург, Венгрии, Малайзии, Республики Мальта, Соединенных Штатов Мексики, Княжества Монако, Королевства Нидерландов, Королевства Норвегия, Султаната Оман, Республики Польша, Португальской Республики, Румынии, Королевства Саудовская Аравия, Республики Сингапур, Словацкой Республики, Республики Словения, Королевства Таиланд, Турецкой Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Филиппины, Финляндской Республики, Французской Республики, Республики Хорватия, Чешской Республики, Республики Чили, Швейцарской Конфедерации, Королевства Швеция и Эстонской Республики въезжают в Республику Казахстан и выезжают из Республики Казахстан без виз, если период их пребывания в Республике Казахстан не превышает 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы РК, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Второе изменение касается правил въезда и пребывания в стране граждан Китая и Индии.

Приостановить до 23:59 часов 31 декабря 2020 года действие пункта 26-1 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан (…) в части действия семидесяти двухчасового безвизового режима въезда, пребывания и выезда из Республики Казахстан, - говорится в поправке.

Напомним, для граждан Китая и Индии, следующих транзитом через международные аэропорты городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды и Тараза, действовал 72-часовой безвизовый режим въезда, пребывания и выезда из РК до 23.59 часов 31 декабря 2020 года.

72-часовой безвизовый режим действовал для граждан КНР и Индии, следующих транзитом авиакомпаниями в третьи страны через международные аэропорты городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды и Тараза, при наличии действующих авиабилетов авиакомпаний.

Постановление вводится в действие со дня его подписания - 3 ноября 2020 года.

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