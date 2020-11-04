"Открытый акимат" презентовали в Есильском районе СКО

В сервисном акимате размещены специалисты 6 отделов.

Отныне аким района ежедневно будет принимать сельчан во фронт-офисе на первом этаже без необходимости записи в график приема граждан, сообщает zakon.kz.

В мероприятии помимо Первого заместителя руководителя департамента Антикоррупционной службы Нурлана Жахина и акима района Алтынбека Абдуллаева принял участие заместитель главы региона Гани Ныгыметов. Всего в области с 2019 года открыто 14 сервисных акиматов в 13 районах и г.Петропавловске. Таким образом, теперь во всех районных центрах области успешно функционируют сервисные акиматы.

Люди, особенно преклонного возраста, чувствуют удобство такого открытого формата предоставления услуг районного акимата. Здесь также созданы все условия для получения услуг электронного правительства, местные сотрудники всегда помогут и подскажут по технической стороне, - отметил Гани Ныгыметов.

В сервисном акимате размещены специалисты 6 отделов. У населения района появилась возможность получить 64 государственной услуги. При этом 53 в электронном формате, воспользовавшись уголком самообслуживания.

В антикоррупционном ведомстве отмечают, что открывая подобные фронт-офисы, сокращается дистанция между государственным аппаратом и обществом и исключается возможность решения задач бюрократическим путем.

В ходе рабочего визита посетили Центральную районную поликлинику, районную аптеку, где особое внимание обратили на наличие противовирусных препаратов, а также промониторили ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

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